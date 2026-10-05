Altın haftaya nasıl başladı? İşte 5 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Ekim 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın güne 6.552 TL, ons altın ise 4.141 dolar seviyesinden başladı.
Altın fiyatları, son dönemde açıklanan zayıf ekonomik göstergelerin Fed’in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri önemli ölçüde zayıflatmasıyla pazartesi günü hafif yükseliş kaydetti.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.552,65 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.801,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.595,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 42.915,60 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.067,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 107.618,12 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.141,66 dolar