Altın haftaya yükselişle başladı: İşte 12 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.675 TL, ons altın ise 4.202 dolar seviyesinden başladı.

Doların değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle altın, yeni haftaya yükselişle giriş yaptı.

Piyasaların odağında ise Fed’in faiz politikasına yönelik beklentilere ışık tutması beklenen ve bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri bulunuyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.675,79 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.897,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.787,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.231,84 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.447,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.411,13 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.202,56 dolar