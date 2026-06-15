Altın haftaya yükselişle başladı: İşte 15 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın fiyatı 6.435 TL ve ons fiyatı 4.325 dolardan güne başlıyor.

Orta Doğu’da gündeme gelen “anlaşma” haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

Küresel piyasalarda dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri aşağı yönlü hareket ederken, son dönemde satış baskısı altında kalan altın fiyatları ise toparlanma fırsatı buldu.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.437,58 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.728,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.436,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.522,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.767,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 104.123,63 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.324,13 dolar