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Altın haftaya yükselişle başladı: İşte 3 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 3 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın haftaya yükselişle başladı: İşte 3 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.206 TL, ons altın ise 4.066 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları olası bir anlaşmaya fırsat tanımak amacıyla ertelemesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle pazartesi günü yükseliş kaydetti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.206,39 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.128,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.256,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.999,91 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.326,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.306,51 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.066,01 dolar

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