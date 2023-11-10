Altın, haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor
Altın fiyatları üzerinde, güçlenen dolar ve yüksek tahvil faizleri etkisi devam ediyor. Ons altın fiyatı şu dakikalarda 1956 dolarla, gram altın fiyatı ise 1796 lirayla hareket ediyor.
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarından sonra güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin baskısıyla üst üst ikinci haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın, haftanın son işlem gününde 1955 dolara kadar gerilerken; saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 1956 dolarda işlem görüyor.
Gram altında 'dolar' etkisi
Altının gram fiyatı, son dönemde ons altındaki düşüşle baskı altında hareket ederken; bugün dolar/TL'deki yükselişle primli seyrediyor. 1810 liraya kadar yükselen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,29 artışla 1796 liradan alıcı buluyor.