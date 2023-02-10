Altın, haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,77 değer kaybederek günü 1861 dolardan tamamlamasının ardından, haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Ons altın, gün içerisinde en yüksek 1871 doları, en düşük ise 1852 doları görürken; saat 11:07 itibarıyla yüzde 0,47 oranında yükselişle 1869 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 dolar destek, 1.890 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerle piyasalarda yön arayışının devam ettiğini bildirdi.

Altının yönünün en önemli belirleyicisi Fed

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranının tepe noktasını nerede bitireceğine ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarının en önemli belirleyicisi olduğunu anımsatan analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Gram altın da değer kazancında

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa artışla başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,59 üzerinde 1132 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1850 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 500 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,78 azalışla 1126 liradan tamamlamıştı.