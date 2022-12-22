Altın için çarpıcı tahmin

Swiss Asia Capital'ın genel müdürü ve baş yatırım yetkilisi Juerg Kiener, küresel resesyonun devam etmesi halinde altın fiyatının 2023 yılında 4 bin dolar/ons seviyesine doğru yükselebileceğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Keener, birçok ülkenin 2023 ilk çeyrekte resesyona girmelerinin beklendiğini ve bunu gerçekleşmesi halinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yavaşlatacaklarının öngörüldüğünü, bunun da altın fiyatına destek verdiğini belirtti.

Faiz artırımlarını yavaşlaması halinde gelecek yıl içinde altın fiyatının 2500-4000 dolar/ons aralığında bir yere ulaşabileceğini tahmin ettiklerini vurgulayan Keener, "Altın piyasasında büyük bir hareket görmek için iyi bir şans var. Bu sadece yüzde 10 veya 20 bir artış olmayacak. Yeni zirvelerin görüldüğü bir hareket olacak" diye konuştu.