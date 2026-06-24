Altın iki haftanın dibinde: İşte 24 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.080 TL, ons altın ise 4.059 dolar seviyesinden başladı.

ABD’de faiz artışı beklentilerinin güçlenmesiyle dolar değer kazanırken, bu durum altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Öte yandan yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin gelen çelişkili açıklamaları da yakından takip ederek piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi.

Böylece altın, kayıplarını genişleterek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.080,94 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.105,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.167,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.716,72 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.235,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 102.104,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.059,40 dolar