Altın iki haftanın en düşüğünde: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan kâr satışları, haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Küresel piyasalarda ons fiyatı dünkü işlemlerde %-3,21 değer kaybederek 3.981 dolardan kapanış yaptı.

Son iki haftanın dibine gerileyen ons altında, bugünkü ilk işlemlerde de 3.985 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

ABD-Çin arasındaki bu hafta ticaret anlaşması imzalanacağı yönündeki beklentiler ve FED’den yarın beklenen faiz indirimi hamlesinin önceden fiyatlara dahil olması, altında kâr satışlarını tetikliyor.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 335 liradan işlem gördü.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 3,2 azalışla 5 bin 367 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 335 lira seviyesinde bulunurken, çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satıldı. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 3 bin 953 dolarda seyretti.

Altın fiyatlarının yönü üzerinde neler belirleyici olacak?

ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, güvenli liman varlıklara olan talebi azaltırken yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını bekliyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında verimli bir toplantı gerçekleşmesi durumunda altındaki düşüşün hızlanabileceğine belirterek, Fed'in faiz kararından çıkacak sonuç ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.