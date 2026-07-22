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Altın iki haftanın zirvesinde: İşte 22 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Temmuz 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın iki haftanın zirvesinde: İşte 22 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.275 TL, ons altın ise 4.131 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, çarşamba günü teknik alımların etkisiyle yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar, gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısından faiz politikasının geleceğine yönelik sinyaller beklerken, yatırımcılar Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeleri ve süregelen çatışmaları da yakından takip ediyor. 

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.275,51 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.271,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.555,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.075,55 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.915,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.496,21 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.131,94 dolar

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