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Altın iki haftanın zirvesinde: İşte 5 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altın iki haftanın zirvesinde: İşte 5 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.315 TL, ons altın ise 4.135 dolar seviyesinden başladı.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine dair olumlu haber akışı, piyasalarda fiyatlamalara yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları üç haftanın ardından yeniden 80 dolar seviyesinin altına indi.

Öte yandan, ons altın 4.135 dolara kadar yükselerek son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.315,03 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.276,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.553,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.351,49 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.942,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.188,17 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.135,12 dolar

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