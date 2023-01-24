Altın nereye gidiyor: Uzman isimler değerlendirdi

Şenay ZEREN

Ons altın fiyatları bugünkü işlemlerde 1942 dolara kadar yükselerek, 22 Nisan tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 6 haftadır devam eden soluksuz yükselişte; ABD ve Avrupa’dan gelen olumsuz veriler sonrası, ekonomik durgunluğa yönelik endişelerinin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak yönünü altına çevirmesi etkili. Ayrıca, ABD enflasyonunda yaşanan düşüş eğiliminin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında hız keseceği beklentisinin artması sonrası, doların dünyada güç kaybetmesinin ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesinin altın fiyatları üzerinde destekleyici etkisi var.

Fed'in mesajları kritik olacak

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Fed, faiz kararını 1 Şubat Çarşamba günü Türkiye saati ile 22:00’de açıklayacak. Faiz kararının açıklanmasının ardından Fed’in piyasalara vereceği mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın 22:30’da gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları önemli olacak. Başkan Powell'ın konuşmasında önümüzdeki dönemlere dair izleyecekleri sıkılaşma politikasıyla ilgili ipuçları takip edilecek.

Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında Fed’den bu toplantıda 25 baz puan faiz artırımına gideceğine kesin gözle bakılıyor. Ekonomistler, Fed’in önümüzdeki iki toplantısında da 25’er baz puan faiz artırımına giderek sonrasında yıl sonuna kadar sabit tutacağı görüşünde birleşiyor.

Fed'in şahin mesajlardan uzaklaşması, dolara olan talebi azaltırken altın fiyatlarını ise desteklemesi bekleniyor.

Gram altın zirve yürüyüşünü sürdürüyor

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle yeni rekorunu kırdı. Böylelikle, gram altın tarihi zirvesini 1174 TL’ye taşımış oldu. Gram altın aralıksız 6 haftadır yükselişini sürdürürken, saat 13:10 itibarıyla yüzde 0,29 oranında yükselişle 1170 TL seviyesinde hareket ediyor. Yılbaşından bu yana gram altın yatırımcısına, yüzde 6,75 oranında kazandırdı. Küresel piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken; gram altının fiyat değişimi, ons altın fiyatı ve dolar/TL’nin değeri üzerinden belirleniyor.

UZMANLAR NE BEKLİYOR?

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı:

Yükseliş 12-18 ay daha devam edebilir ama...

Ukrayna savaşının başlaması ile Mart 2022’de 2070 dolar seviyesini test eden altın takip eden sekiz ay değer kaybına sahne olarak kasım ayında 1617 dolara kadar düşmüştü. Buna neden olan başka bir faktör global tahvil faizlerinin güçlü artışıydı. 2022 son çeyrekte bu denge tersine döndü ve hız kesen enflasyonun etkisiyle global tahvil faizleri düşüşe geçerken altın yükselmeye başladı. Önümüzdeki 12-18 aylık vadede global tahvil faizlerinde düşüşün ve altın fiyatında artışın sürmesi muhtemel. Ancak bu parkurun içinde başta ABD çekirdek enflasyon verisinin seyri olmak üzere ara negatif akımlara neden olabilecek riskler varlığını koruyor.

Hız kesebilir

Ocak özelinde altın, başta Çin’in gerçekleştirdiği alımlarla diğer değerli metallerden pozitif yönde ayrıştı ve platin paladyum gümüş üçlüsü ortalama yüzde 2,5 değer kaybederken yüzde 6,4’lük bir değer artışına imza attı. Bu performans altını alternatiflerine kıyasla görece pahalı sayılabilecek bir değere taşıdı.

Bu durum da altının önümüzdeki hafta-aylarda pozitif akımlarda daha yavaş, olası negatif akımlarda ise daha hissedilir geri çekilmelere sahne olmasına zemin oluşturuyor.

Her ne kadar yakın vadede 2025 dolar, 2023 ikinci yarısında 2200 dolar civarına kadar yükseliş olasılığı daha yüksek olsa da, ben değerli metaller cephesinde diğer seçeneklerin daha tercih edilir hale geldiğini, altının son iki ayda kaydettiği yüzde 20’lik güçlü ralliyi benzer bir hızla sürdürmesinin ise zor olacağını düşünüyorum.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ:

Gram altında yaşanacak düşüşler alım fırsatı olabilir

Gram altın bugün 1174,72 TL ile rekorunu tazeledi. Küresel piyasalarda, dolar endeksindeki gevşeme ve dolar endeksinin 102,00 puan çevresinde işlem görüyor olması, ons altının yükselişini destekliyor. Ons altının 1900 dolar seviyesinin üzerinde hareketini koruyor olması, gram altının da yükselişini desteklemeye devam ediyor.

Kurlarda stabilite sürdüğü için bir süre daha gram altının fiyat hareketini ons altının belirlemesi bekleniyor. Bu noktada, gram altın için mevcut pozisyonların korunabileceğini değerlendiriyorum. Gram altında yaşanacak olası düşüşler yatırımcılar açısından değerlendirilebilir.

Yeni pozisyonlanmalar için direnç noktalarından denemek riskli olabilir; çünkü gram altında gün içinde düzeltme hareketleri yaşanabiliyor. Önümüzdeki hafta 31 Ocak-01 Şubat tarihlerinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı, 2 Şubat tarihinde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, piyasaların seyrinde belirleyici olacaktır.