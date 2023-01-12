Altın parlamaya devam ediyor!

Altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Kurumsal danışmanlık şirketi AirGuide’dan Michael Langford, beklentilerin altında gelen bir enflasyon verisinin altını 1.900 doların üzerine çıkarabileceği görüşündeydi.

Aralık verisi beklentilere paralel geldi, ancak gelecek dönemde de aşağı yönlü sürprizler uzmanlara göre altın için yukarı yönlü bir hareket getirebilir.

Spot altın ABD TÜFE verisi sonrası 1.901 dolarınn üzerini test etti. Son üç ayda yüzde 15’in üzerinde yükselen altın fiyatlarını Fed’in U dönüşü yapacağı beklentilerinden beslenen dolardaki zayıf seyir de destekliyor.

Gram altında yeni rekor

Yukarı yönlü hareketine devam eden gram altın ise serbest piyasada 1163 liradan alıcı buldu. Altının gramı kapanışa doğru 1162 liradan satılıyor.