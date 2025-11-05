Altın piyasasında yön ne olacak? İşte 5 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

Altın fiyatları, piyasadaki riskten kaçış eğilimi ile doların son dönemdeki güçlenmesinin etkisinin değerlendirildiği bir ortamda, bir haftayı aşkın süredir görülen en sert düşüşün büyük bölümünü koruyarak yatay seyretti.

Spot altın ons başına yaklaşık 3.940 dolar civarında sabit kaldı. ABD dolar endeksinin beşinci gün üst üste yükselmesiyle birlikte, önceki işlem gününde altın fiyatları yaklaşık yüzde 2 oranında gerilemişti.

TD Securities stratejisti Bart Melek, bir notunda, “Altının daha düşük bir bantta, 3.800–4.050 dolar/ons aralığında olmasına şaşırmamak gerek” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen, bu yıl altının değer kazanmasını sağlayan temel unsurların büyük kısmı hâlâ geçerliliğini koruyor. Merkez bankalarından gelen güçlü alımlar ve bireysel yatırımcıların devam eden ilgisinin, ilerleyen dönemde fiyatları yeniden yukarı yönlü desteklemesi bekleniyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.363,09 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.053,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.095,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 35.989,34 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.062,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 90.249,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.960,90 dolar