Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor: İşte 20 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki kontrol sağlama hamlesinin olası bir ABD-Avrupa ticaret savaşı endişelerini artırmasıyla altın rekor düzeylere yakın hareket ederken, gümüş ise tarihi zirvesinden geri çekildi.

Altın ons başına 4 bin 680 dolara yakın işlem görürken, gümüş kısa süreliğine rekor seviye olan ons başına 94,7295 dolara ulaştı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Ocak 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.509,01 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.813,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.625,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.920,49 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.085,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.630,38 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.681,93 dolar