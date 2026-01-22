Altın rekordan geriledi: İşte 22 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 6.660 TL, ons altın ise 4.790 dolar seviyesinden güne başladı.

Bir önceki seansta tarihi zirveleri test eden altın fiyatları; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Grönland konusunda NATO ile bir çerçeve mutabakatına ulaşıldığını duyurması ve 8 Avrupa ülkesi için planlanan ek vergileri geri çekmesi sonrası geri çekildi.

“Grönland iyimserliği”nin etkisiyle küresel piyasalarda risk alma eğilimi güçlenirken, hisse senetleri ve kripto varlıklarda yükselişler öne çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Ocak 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.677,24 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.199,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.399,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.949,02 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.626,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.717,26 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.798,78 dolar