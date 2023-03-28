Altın risk iştahının artmasıyla geriliyor

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta ‘güvenli liman’ etkisiyle yükselirken, piyasalarda risk iştahının yükselmesiyle yeni haftada değer kaybediyor. Haftaya 1979 dolarla başlayan ons altın bugün içerisinde en yüksek 1949 dolar, en düşük ise 1964 doları gördü. Sarı maden saat 12:16 itibarıyla yüzde 0,23 oranında düşüşle 1952 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1930 dolar destek, 1980 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD'de bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Analistler, ülkede enflasyonun güçlü seyrine karşın bankacılık krizinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını kaydederek, Fed ve piyasaların aynı beklentileri paylaşmaması nedeniyle açıklanacak makroekonomik verilerin önem kazandığını ifade etti.

Gram altında düşüş

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.201 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında düşüşle 1999 lirada hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1970 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 980 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 1,02 azalarak günü 1201 liradan tamamlamıştı.