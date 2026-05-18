Altın sert düşüş sonrası toparlanıyor: İşte 18 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin artması, petrol fiyatlarının 110 doların üzerine çıkması ve küresel tahvil getirilerinin yüksek kalmasıyla ons altın 4.480 doları görerek son 7 haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

Sonrasında gelen alımlarla birlikte altın yeni haftaya toparlanarak başladı.

Sabah saatleri itibarıyla gram altın 6.650 TL, ons altın ise 4.540 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum

İşte 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.658,18 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.944,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.882,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.519,32 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.623,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.132,03 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.544,53 dolar