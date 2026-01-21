Altın tüm zamanların rekorunu kırdı: İşte 21 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında Grönland konusunda yaşanan görüş ayrılığı, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı.

Bu gelişmenin ardından altının ons fiyatı ilk kez 4 bin 800 dolar seviyesini aşarak 4 bin 843 dolarla rekor kırdı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.740,29 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.203,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.406,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.611,84 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.642,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.364,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.841,52 dolar