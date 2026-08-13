Altın üç ayın zirvesini gördü: İşte 13 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Gram altın güne 6.768 TL, ons altın ise 4.396 dolar seviyesinden başladı.

ABD’de temmuz ayında istihdamın beklentilerin aksine zayıflamasının ardından, enflasyon verisi de piyasa öngörüleri doğrultusunda açıklandı. Bu gelişmeler, Fed’in eylülde faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 40 seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu.

Altın ise ons bazında düşüş trendinin sona erebileceğine işaret eden 4.450 dolar seviyesini test etti. Ons altının 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla spot gram altın da 6.834 TL’ye yükselerek son üç ayın zirve seviyelerine yaklaştı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.768,23 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.066,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.131,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.320,93 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.087,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.142,20 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.396,40 dolar