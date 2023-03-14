Altın yatırımcısı ABD enflasyon verisini bekliyor

ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısı yüksek seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara ABD Merkez Bankası'nın (Fed) senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Analistler, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1890 doların destek, 1930 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Ons altın, dün yüzde 2,5 artışla günü 1914 dolardan tamamlarken, yeni günde yatay seviyeden başladı. Altının ons fiyatı, saat 11:52 itibarıyla yüzde 0,53 oranında düşüşle 1903 dolardan alıcı buluyor. Sarı maden bugün içerisinde en yüksek 1914 doları, en düşük ise 1900 doları gördü.

Gram altında yatay hareket

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatına paralel değer kazanırken, bugün de ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,45 oranında düşüşle 1161 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1910 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 750 liradan satılıyor.

Gram altın, 1168 lira ile 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 1.167 liradan tamamlamıştı.