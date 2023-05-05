Altın yatırımcısı ABD’den gelecek veriyi bekliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonlandıracağına ilişkin öngörülerin güçlenirken, bu durumun tarihi zirvesine yakın seyreden altının ons fiyatında aşağı yönlü baskıları törpülüyor.

Ons altın, bugünkü işlemlerde 2037-2053 dolar bandında hareket ederken, saat 13.12 itibarıyla yüzde 0,63 oranında düşüşle 2037 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2030 ve 2020 dolar destek, 2050 ve 2065 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemine dikkati çeken analistler, ülkede iş gücü piyasalarının hala çok sıkı olduğunu ve bu durumun Fed'in politika alanını etkilediğini bildirdi. Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdığını hatırlatarak, toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadelede "daha gidecek yolu" olduğunu ve Euro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" aktardı.

Gram altın düşüşte

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,62 düşüşle 1276 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2100 lira, Cumhuriyet altını da 8500 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 yükselişle 1.285 liradan tamamlamıştı.