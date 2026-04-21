  3. Altın yatırımcısı beklemede: İşte 21 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın yatırımcısı beklemede: İşte 21 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 21 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın 6.925 TL seviyesinden, ons altın ise 4.800 dolar civarından güne başladı.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin son gününe girilirken, sürece dair belirsizlikler sürüyor. Piyasalar kırılgan ateşkes ortamında temkinli bir “bekle-gör” yaklaşımını benimsiyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 21 Nisan 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.920,40 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.461,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.915,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 45.269,38 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.620,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 113.520,60 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.796,43 dolar

