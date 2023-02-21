Altın yatırımcısı faiz mesajlarına odaklandı

Altının ons fiyatı dün günü 1841 dolardan tamamlamasının ardından, saat 1227 itibarıyla yüzde 0,43 azalışla 1834 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1820 doların destek, 1860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, bankanın yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

Dolara talep altın fiyatlarını baskılıyor

Bu beklentilerle küresel ölçekte artan dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı arttırabileceğini bildirdi.

Gram altın da düşüş eğiliminde

Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 1112 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1830 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 410 liradan satılıyor.