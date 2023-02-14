Altın yatırımcısının gözü ABD enflasyonunda

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 değer kaybederek günü 1854 dolardan tamamlamasının ardından, saat 12:12 itibarıyla yüzde 0,30 yükselişle 1859 dolarda işlem görüyor. Sarı maden gün içerisinde en yüksek 1865 doları, en düşük ise 1852 doları gördü.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1830 doların destek, 1890 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ABD enflasyon verisi önemli olacak

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de yıllık enflasyon, Aralık 2022'de yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması bekleniyor.

Tahminlerin üzerinde gelecek bir TÜFE verisinin, ABD Merkez Bankası'nın daha güçlü faiz artırımına başvuracağı beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

Piyasalarda olası tepkiler

ABD enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi halinde daha önceden fiyatlandığı için, piyasalarda sert hareketler beklenmiyor.

Ancak ABD tarafından gelecek verinin sürpriz yapması halinde, piyasalarda oynaklıklar yaşanabilir. ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle, küresel borsa endekslerinde risk iştahının artması ve doların güç kaybetmesi ve değerli metallerde yükseliş eğilimi görülebilir. Beklentilerin üzerinde gelebilecek veri ile birlikte, doların dünyada güçlenmesi, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve ters korelasyon etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarının baskı altına girmesi beklenebilir.

Gram altın fiyatında ons altın etkisi

Gram altın fiyatları, ons altın fiyatı destekli hareketini sürdürüyor. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 1128 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1850 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 500 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,64 azalışla 1122 liradan tamamlamıştı.