Altın yatırımcısının gözü ABD’den gelecek veride

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde 2032 dolara kadar yükselerek 9 Mart 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra, yeni günde en yüksek 2021 doları gördü. Ons altının yükselmesinde ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs toplantısında faizi sabit bırakacağı öngörüsünün güçlenmesi etkili oldu. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin resmi daha da netleştirmesi beklenirken, veri sonrası piyasalarda oynaklık artabilir.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanan verilerde iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin yoğunlaştığını belirterek, bu durumun piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirdiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 55 ihtimalle faiz artışlarını sonlandıracağı öngörüsünün öne çıktığını hatırlatan analistler, söz konusu gelişmelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını söyledi.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en düşük 2008 doları görürken, saat 12:21 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 2019 dolarda hareket etti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1990 dolar destek, 2050 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altında düşüş

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,08 değer kaybederek 1249 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2050 lira, Cumhuriyet altını da 8290 liradan satılıyor.

Dün dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 0,1 artarak günü 1250 liradan tamamlamıştı.