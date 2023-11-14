Altın yatırımcısının gözü bu veride
Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesi dar bantta hareket ederken, sürpriz gelecek bir veriyle piyasalarda oynaklık yaşanması bekleniyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda ipucu vermesi beklenen ABD enflasyon verisi öncesinde büyük işlemler yapmaktan kaçınmalarıyla dar aralıkta seyretti. ABD ekim ayı enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile (TSİ) 16.30'da açıklanacak.
Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1943 dolara kadar gerilerken; saat 09.02 itibarıyla 0,11 düşüşle 1944 dolardan işlem gördü.
Altının gram fiyatı ise, aynı dakikalarda yüzde 0,04 kayıpla 1788 liradan alıcı buluyor.