Altın yatırımcısının gözü Fed’de

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti. Kritik mesajlar öncesi, ons altın ılımlı pozitif seyrederken, açıklamalarda özellikle ileride izlenecek para politikasına ilişkin ipuçlarıyla altın fiyatlarında hareketlenme bekleniyor. Analistler, verilen mesajların tahmin edilenden daha "güvercin" olması halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceğini belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ons altın bugünkü işlemlerde en yüksek 1972 doları görürken; saat 12.38 itibarıyla yüzde 0,35 oranında artışla 1971 dolara işlem görüyor. Altının ons fiyatında 1960 ve 1950 dolar destek, 1980 ve 2000 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın 1700 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 1708 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 810 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 340 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.700 liradan tamamlamıştı.