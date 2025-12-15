Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 15 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 5.938 TL seviyesinden başlarken, ons altının fiyatı 4.328 dolar olarak belirlendi. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın, sabah saatleri itibarıyla yeniden 6 bin TL bandına çıktı.

Altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek gelişmeler değerlendirildiğinde, bu hafta ABD’den gelecek üç önemli veri öne çıkıyor.

Salı günü kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamları, perşembe günü kasım ayı enflasyon verileri ve cuma günü ise ekim ayına ait Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi yakından izlenecek.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 15 Aralık 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.940,97 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.771,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.536,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.674,48 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.923,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 96.982,79 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.327,71 dolar