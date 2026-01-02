Altın yeni yıla yükselişle girdi: İşte 2 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Küresel piyasalarda geçtiğimiz yılı yaklaşık yüzde 65’lik yükselişle 4.322 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, yeni yılın ilk günlerine de hızlı bir başlangıç yaptı.

Gram altın 6.045 TL, ons altın ise 4.370 dolar seviyesinden yılın ilk işlem gününe giriş yaptı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 2 Ocak 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.048,94 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.205,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.404,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.480,77 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.621,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.512,36 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.378,21 dolar