Altın, yılın son gününe düşüşle başladı: İşte 31 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 31 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın, yılın son gününe düşüşle başladı: İşte 31 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
2025 yılını rekorlarla kapatmaya hazırlanan sarı metal, son işlem gününde sürpriz bir geri çekilme yaşadı.

Haftalardır süren rekor serisinin ardından yılın son gününe düşüşle giren altın piyasasında, gram altın 6.006,46 TL seviyesine çekilerek kritik eşiğe geriledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.010,82 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.140,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.275,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.593,59 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.363,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.795,26 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.346,82 dolar

