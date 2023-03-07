Altın yönünü arıyor: Powell etkili olabilir

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın ABD Senato'sunda yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti. Powell’ın konuşmasında, ileriki dönem faiz politikasına ilişkin vereceği ipuçları, faiz artırımlarında ne kadar agresifleşebileceği ve yüksek enflasyona karşı mesajları aranacak. Bu açıklamaların, altın fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 düşüşle günü 1847 dolardan tamamlamasının ardından, saat 11:44 itibarıyla yüzde 0,03 yükselişle 1846 dolarda işlem görüyor. Sarı maden gün içerisinde en yüksek 1851 doları, en düşük ise 1844 doları gördü.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1810 dolar destek, 1860 ve 1880 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın dar bantta hareket ediyor

Gram altın, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1122 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.845 lira, Cumhuriyet altını da 7.480 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1122 liradan tamamlamıştı.