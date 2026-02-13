Altın yükseliş arayışında: İşte 13 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 7.005 TL seviyesinden, ons altın ise 4.985 dolar düzeyinden güne başladı. Dün yüzde 3’ü aşan sert değer kaybının ardından bugün piyasalarda tepki alımları görülüyor.

Uzmanlar, ABD borsalarındaki düşüşün risk iştahını azaltmasıyla birlikte değerli metallerde de satış baskısı oluştuğunu, ancak uzun vadeli görünümde altının lehine bir tablo bulunduğunu ifade ediyor.

Öte yandan piyasaların odağında bugün ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları yer alıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Şubat 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.000,05 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.904,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.809,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.872,42 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.436,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.048,17 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.978,40 dolar