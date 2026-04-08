Altın yükselişe geçti: İşte 8 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Spot gram altın 6.961 TL seviyesine çıkarak son 3 haftanın en yüksek değerine ulaştı. Fiziki piyasada ise gram altın 7.085 TL seviyesini test etti.

Petroldeki gerilemenin etkisiyle enflasyon ve faizlerin yüksek seyredeceğine dair kaygıların azalması, ons altınla birlikte gram altın fiyatlarının da hızlı bir yükseliş trendine girmesine neden oldu.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 8 Nisan 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.872,90 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.833,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.561,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.740,69 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.912,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.687,16 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.798,82 dolar