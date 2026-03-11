Altın yükselişini sürdürüyor: İşte 11 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Orta Doğu’daki savaşın petrol arzında yarattığı şoku hafifletmek amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) bugüne kadarki en büyük stratejik petrol rezervi salımını değerlendirdiğine dair haberlerin ardından altın fiyatları yükseldi.

Önceki işlem gününde yüzde 1 artış kaydeden külçe altın, ons başına 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 11 Mart 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.375,50 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.217,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.420,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.416,01 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.608,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.411,32 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.203,97 dolar