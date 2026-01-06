  1. Ekonomim
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın yükselişini sürdürüyor: İşte 6 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın güne 6.165 TL seviyesinden, ons altın ise 4.455 dolar düzeyinden başladı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kazanan gram altın, salı sabahı itibarıyla haftalık bazda yüzde 2,85 getiri sağladı. Kapalıçarşı’da fiziki gram altının satış fiyatı 6.405 TL’ye kadar yükseldi.

Öte yandan Borsa’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası, günü 106,28 TL’den tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışına ulaştı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Ocak 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.181,06 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.472,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.945,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.224,80 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.729,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.378,14 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.466,65 dolar

