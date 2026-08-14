  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın zirveden geriledi: İşte 14 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın zirveden geriledi: İşte 14 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 14 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Altın zirveden geriledi: İşte 14 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 6.661 TL, ons altın ise 4.323 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları cuma günü düşüş kaydetti. Değerli metal, son 10 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra kazanımlarının bir bölümünü geri verdi.

Piyasalar, Fed’in daha ılımlı para politikası sinyallerini değerlendirirken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik girişimlerdeki belirsizlik de altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 14 Ağustos 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.661,02 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.895,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.791,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.739,96 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.408,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.685,33 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.323,33 dolar

Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 14 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geldi: İşte 14 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
6 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları azalacak, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!6 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları azalacak, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ağustos 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ağustos 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans
Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte rakamlarAğustos 2026 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte rakamlarEkonomi

 

Altın üç ayın zirvesini gördü: İşte 13 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altın üç ayın zirvesini gördü: İşte 13 Ağustos güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım