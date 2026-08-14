Altın zirveden geriledi: İşte 14 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.661 TL, ons altın ise 4.323 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları cuma günü düşüş kaydetti. Değerli metal, son 10 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra kazanımlarının bir bölümünü geri verdi.

Piyasalar, Fed’in daha ılımlı para politikası sinyallerini değerlendirirken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik girişimlerdeki belirsizlik de altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 14 Ağustos 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.661,02 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.895,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.791,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.739,96 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.408,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.685,33 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.323,33 dolar