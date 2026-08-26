Altın zirveden geriledi: İşte 26 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Gram altın güne 7.186 TL, ons altın ise 4.644 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları Çarşamba günü sınırlı bir düşüş yaşasa da üç aylık zirve seviyelerine yakın kalmayı sürdürdü.

Petrol fiyatları ile ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerileme, enflasyonist baskıların hafiflemesine yönelik beklentileri güçlendirirken, İran ve Umman’ın Hürmüz Boğazı’nın geçici olarak yeniden trafiğe açılması konusunda görüşmeler yürütmesi de altın fiyatlarını destekledi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Ağustos 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.186,00 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.724,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.442,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.465,79 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.711,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 116.520,81 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.644,19 dolar