Altın zirveye yakın seyrediyor: İşte 27 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın zirveye yakın seyrediyor: İşte 27 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın güne 7.070 TL seviyesinden başladı. Dün 7.128 TL ile görülen tarihi zirvenin ardından gelen kâr satışları, bugün sabah saatlerinde yerini tekrar yukarı yönlü harekete bıraktı ve fiyatlar yeniden rekor seviyelere yaklaştı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 27 Ocak 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.076,73 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.951,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.903,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.504,06 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.623,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.124,45 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.077,11 dolar

