14 yabancı kurumdan altın tahmini: İşte yıl sonu ve 2027 beklentileri

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımları ve güçlü dolar altın üzerinde kısa vadeli baskı yaratırken, merkez bankası alımları, ETF girişleri, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik risklerin orta ve uzun vadeli altın beklentilerini desteklediği değerlendirildi.

Matriks Haber’in 21 Ağustos-22 Eylül 2026 döneminde 14 yabancı banka ve araştırma kuruluşunun raporlarından yaptığı derlemeye göre, karşılaştırılabilir tahminlerde 3 kurumun 2026 dördüncü çeyrek altın beklentisinde medyan 4.450 dolar, 4 kurumun 2026 yıl sonu tahmininde ise medyan 4.825 dolar olarak hesaplandı. Yıl sonu beklentileri 4.360-5.000 dolar arasında değişti.

Dördüncü çeyrek tahminlerinin ortalaması 4.416,67 dolar, yıl sonu tahminlerinin ortalaması ise 4.752,50 dolar oldu. Kurumların daha uzun vadeli tahminlerinde 5.000-5.400 dolar bandı öne çıktı. Kurumlar yüksek faiz ve güçlü doları kısa vadeli ana riskler, merkez bankası alımları ve yatırım fonu talebini ise fiyatları destekleyen temel unsurlar olarak gösterdi.

2026 son çeyrek medyanı 4.450 dolar

2026 dördüncü çeyrek için ING, Morgan Stanley ve Standard Chartered’ın tahminleri 4.150-4.650 dolar arasında değişti. ING 4.150 dolar, Morgan Stanley 4.450 dolar, Standard Chartered 4.650 dolar öngörürken, medyan 4.450 dolar, ortalama 4.416,67 dolar oldu.

Standard Chartered, Fed’in son faiz artırımına rağmen altındaki satışların sınırlı kalmasına dikkat çekerek, altın ile reel faizler arasındaki geleneksel negatif ilişkinin zayıfladığını belirtti. Banka, merkez bankası alımları ve dolardan uzaklaşma eğilimini destekleyici, güçlü doları ise kısa vadeli ana risk olarak görüyor.

World Gold Council verilerine göre, ağustosta küresel altın ETF’lerine 18 milyar dolar net giriş olurken, toplam varlıklar 121 ton artarak 4.189 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Morgan Stanley de 4Ç26 için 4.450 dolar tahminini korurken, 2027’de 5.000 dolar üzerindeki seviyelerin mümkün olduğunu değerlendirdi.

2026 yıl sonu medyanı 4.825 dolar

2026 yıl sonu için OCBC, Goldman Sachs, Amundi ve Natixis’in tahminleri 4.360-5.000 dolar arasında oluştu. OCBC 4.360 dolar, Goldman Sachs 4.650 dolar, Amundi ve Natixis 5.000 dolar öngördü. Dört kurumda medyan 4.825 dolar, ortalama 4.752,50 dolar olarak hesaplandı.

Goldman Sachs, Fed’in daha sıkı politikasının yükselişi sona erdirmekten çok yavaşlatacağını değerlendirerek 2026 yıl sonu adil değer tahminini 4.900 dolardan 4.650 dolara indirdi, ancak 2027 yıl sonu hedefini 5.400 dolarda korudu. Natixis ise yıl sonu hedefini 4.600 dolardan 5.000 dolara yükseltti; Amundi de yıl sonunda 5.000 dolar seviyesini bekliyor.

Uzun vadeli hedeflerde 5.000 dolar ve üzeri öne çıkıyor

Kurumların orta ve uzun vadeli hedeflerinde daha güçlü bir görünüm dikkat çekiyor. Citi, 0-3 ay için 4.800 dolar, 6-12 ay için 5.000 dolar, Deutsche Bank ise 12 ay için 5.000 dolar hedef açıkladı. Bu rakamlar farklı vadeleri kapsadığı için yıl sonu medyanına dahil edilmedi.

RBC Capital Markets, 2026’nın kalanında altının ağırlıklı olarak 4.500-5.000 dolar bandında kalmasını beklerken, 4.929 dolarlık 2026 ve 5.296 dolarlık 2027 yüksek senaryolarını öne çıkardı. Bu seviyeler baz tahmin olmadığı için istatistiklere dahil edilmedi.

Fed ve dolar kısa vadeli ana risk

Kurumların eylül raporlarında ortak görüş, yüksek faiz ve güçlü doların kısa vadede baskı, merkez bankası alımları ve ETF talebinin ise orta ve uzun vadede destek oluşturduğu yönünde oldu.

TD Securities, altının 4.367 doların altına inmesi halinde CTA satışlarının, 4.300 dolar altında ise daha güçlü sistematik satışların devreye girebileceğini belirtti. Société Générale yatırımcı pozisyonlanmasının yükseliş yönünde güçlendiğine dikkat çekerken, UBS altını kısa vadeli işlem aracından çok portföy koruma ve çeşitlendirme aracı olarak değerlendirdi. MUFG ise jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklediğini, yüksek enerji fiyatlarının ise Fed’i daha uzun süre sıkı tutarak yükselişi sınırlayabileceğini belirtti.

Uzun vadeli tahminler 5.000 dolar çevresinde

Kurumların son tahminleri, altında kısa vadede Fed ve dolar kaynaklı oynaklığın sürebileceğine, ancak merkez bankası talebi, ETF girişleri ve jeopolitik risklerin orta ve uzun vadeli görünümü desteklediğine işaret ediyor.

2026 yıl sonu tahminleri 4.360-5.000 dolar arasında, medyan ise 4.825 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha uzun vadede Goldman Sachs 5.400 dolar, Citi ve Deutsche Bank 5.000 dolar seviyelerini öne çıkarırken, Morgan Stanley de 2027’de 5.000 dolar üzerini mümkün görüyor.

Haberde ING, Morgan Stanley, Standard Chartered, OCBC, Goldman Sachs, Amundi, Natixis, RBC Capital Markets, Citi, Deutsche Bank, UBS, Société Générale, TD Securities ve MUFG olmak üzere toplam 14 yabancı finans ve araştırma kuruluşunun güncel altın tahmin ve değerlendirmelerine yer verildi.