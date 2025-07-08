15 yılda konut, dolar ve altının yarışı: Hangisi daha çok kazandırdı?

Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış son yıllarda yüksek değişimler gösterdi. Aynı dönemde altın ve dolarda da değişimler yaşandı. Ev almak için geleneksel yastık altı altın yatırımı yapıp, bozduranlar ya da dolar birikim yaparak ev alımı için kullananlar ne durumda?

Ekonomim.com’un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2010 yılına Türkiye’de ortalama 100 metrekare bir evin fiyatı 103 bin 400 TL olurken, 2025 yılı ilk çeyrek verilerine göre bu fiyat 3 milyon 768 bin 760 TL’ye çıktı.

İstanbul’da ise aynı dönemde 100 metrekare ev fiyatı 161 bin 452,50 TL’den 6 milyon 92 bin 530 TL’ye çıktı. 15 yılda Türkiye’de artış yüzde 3545 oranında olurken, İstanbul’da ise yüzde 3674 oranında oldu.

Konutun “dolar” değeri

Yıllık bazda veriler ışığında, 2010 yılında 100 metrekare büyüklüğündeki bir evin dolar karşılığı ülke ortalaması 68 bin 586 dolar olurken, İstanbul’da ise 107 bin 92 dolardı.

Son 15 yılda Türkiye’de 100 metrekare bir evin en düşük dolar karşılığı değeri 2020 yılında 50 bin 936 dolar olurken, en yüksek değeri ise 2023 yılında 109 bin 108 dolar oldu.

İstanbul’da da aynı yıllar dolar bazlı ev fiyatları dip ve tavan yaparken, sırasıyla 2020 yılında en düşük değer 85 bin 362 dolar, 2023 yılında da en yüksek değer 175 bin 855 dolar oldu.

Farklı bir açıdan bakıldığında, dolar birikimi yapan biri 2020 yılında 85 bin 362 dolar biriktirerek aldığı evin değerini de 3 yıl sonra 175 bin 855 dolara yükseltirken, 2023 yılında ev alabilen birinin 175 bin 855 doları ise 2025 yılında 162 bin 212 dolara geriledi.

Konutun “altın” değeri

Türkiye’de geleneksel bir yatırım aracı olarak altın birikimi yapanların ise değerlemeleri daha farklı oldu.

Yastık altında gram altın biriktiren birinin 2010 yılında aldığı 100 metrekare ev, ülke ortalamasında 1.738 gram altın ederken, İstanbul’da ise 2.714 gram altın ediyordu.

2015 yılına kadar altın karşılığında ev fiyatlarındaki yükseliş hızlı olurken, Türkiye’de 2.041 grama, İstanbul’da ise 3.907 gram altın ediyordu. 2015 yılı ev fiyatlarının altın karşısında en yüksek olduğu döneme denk geliyordu.

Sonrasında ilişki gerilemeye dönerken, en düşük olduğu yıl olan 2020’de ise sırasıyla 881 gram altın ve 1.477 gram altına karşılık geldi. 2015 yılında altınlarını bozarak ev alan biri altın bazında 5 yılın ardından zarardaydı.

2025 yılına gelindiğinde ise 2015 yılında alınan altınların karşılığında 2 ev alınabiliyor. Ülke genelinde 100 metrekarelik bir evin gram altın karşılığı 1.020 olurken, İstanbul’da ise 1.649 gram ediyor.