16 bin kilo altının sahibi Alukkas konuştu: Düşüş geçici, yön yukarı

Hintli milyarder Joy Alukkas, dünyanın en büyük aile şirketlerinden biri olan mücevher zinciri Joyalukkas Group’un sahibi olarak dünyadaki artan jeopolitik risklerin fiyatlandığı ortamda altın fiyatlarını değerlendirdi.

Gerilimlerin, altını desteklemeye devam edeceğini belirten Alukkas Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların küresel belirsizliği artırdığını söyleyerek şunları belirtti:

“Dünyada ne zaman gerilim artsa insanlar doğal olarak güvenli liman olarak altına yönelir. Bu durum fiyatları kısa süreli de olsa yukarı taşır.”

“Yön genelde yukarı”

Küresel ekonomide önemli bir iyileşme görülmediği sürece altın fiyatlarında anlamlı bir düşüş beklemediğini söyleyen Alukkas, ABD ekonomisinin gidişatı ve küresel jeopolitik gelişmelerin altın piyasasında belirleyici olacağını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyük tabloda gerçek bir iyileşme olmazsa ciddi bir düzeltme görmüyorum. Zaman zaman düşüşler olabilir ama genel yön hala yukarı görünüyor.”

16 kin kilo altını var

Küresel belirsizliklerin etkisiyle son bir yılda yüzde 75’ten fazla değer kazanan ons altın, 5 bin doların üzerine çıkara ocak ayında tarihi zirveye ulaştı. Savaşın etkisiyle ise 20 günde yüzde 11 geriledi.

Joyalukkas Group’un BAE, Hindistan, ABD ve diğer ülkelerde de bulunan yaklaşık 200 mağazası bulunuyor. Şirketin portföyünde toplam 16 bin kilogram civarında altın stoğu bulunuyor. Alukkas, fiyatlardaki yükselişle birlikte yıllar içinde biriktirdikleri stokların da değerinin arttığını belirtti.

Altın fiyatlarındaki yükselişin şirketin stok değerini artırmasına karşın yeni ürün alımlarında maliyetleri yükselttiğine işaret eden 69 yaşında iş insanı, bunun da sermayeleri üzerinde baskı oluşturduğunu şu sözlerle vurguladı:

“İşletme sermayesi artıyor ve her yeni stok yenilemesi daha pahalıya mal oluyor.”

“Bölgesel riskler altın için tek başına yeterli değil”

Alukkas’a göre, Orta Doğu’daki son gelişmeler gibi bölgesel krizler tek başına altın fiyatlarını kalıcı olarak yeni seviyelere taşımaya yetmiyor. Altının kalıcı yükseliş yaşayabilmesi için ABD faiz oranları, doların değeri, enflasyon ve küresel yatırımcı güveni gibi daha büyük ekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu ifade etti.

Yükselişte yatırım amaçlı alımlar etkili

Alukkas, son dönemde yatırım amaçlı altın külçeleri ve altın sikkelere olan talebin arttığını söyledi.

Ayrıca yatırımcıların gümüşe de yöneldiğini belirten Alukkas, özellikle 10 ve 50 gramlık gümüş külçelere talebin arttığını ifade etti. Geçmişte şirketin daha çok dekoratif gümüş takılar sattığını belirten iş insanı, yatırım eğiliminin son yıllarda değiştiğini söyledi.

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi tüketicilerin alım gücünü de etkiliyor.

Alukkas’a göre müşteriler düğünler, festivaller veya özel günler için altın takı almaya devam etse de son dönemde daha hafif ve uygun fiyatlı ürünlere yönelim artmış durumda.

70 yıl önce kuruldu

Joyalukkas Group’un temelleri yaklaşık 70 yıl önce Joy Alukkas’ın babası Alukka Joseph Varghese tarafından Hindistan’ın Kerala eyaletinde açılan küçük bir kuyumcu dükkanıyla atıldı. Şirketin en büyük pazarı Hindistan olurken, onu Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD takip ediyor.

Joy Alukkas 16 yaşında aile işine katıldı ve 1980’lerin sonunda şirketin uluslararası büyümesini başlattı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde açılan ilk mağazanın ardından şirket bugün 12 ülkede toplam 178 mağazaya ulaştı.