20 yıl önce düğünlerde takılan çeyrek altın bugün bütçeyi zorluyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Altın, Türkiye’de geleneksel bir yatırım aracı olmanın yanında geleneksel de bir hediye olma özelliğini 2025’te başlayan güçlü yükselişlerle kaybetmek üzere. Çeyrek altının 12 bin lirayı aşmasıyla düğünlerde, daha küçük gramlı altınlar ya da nakit görülme oranı arttı.

Son dönemde sosyal medyada düğünlerde takılan hediye altınlarla ilgili gündem de artıyor. Çeyrek altını hediye takmanın zorlaştığına değinilirken, düğünlerde altın yerine hediyelik takı olarak nakit de artınca davetiyelere IBAN eklendiği belirtiliyor. Geçmişte taktığı altınları geri isteyenlerse dikkat çekiyor.

10 ya da 20 yıl önce bir düğünde takılan çeyrek altını aynı şekilde geri alma ümidinin karşılığı ne oluyor?

Geçmişte takılan altınların alım gücü

20 yıl önce 2006 yılında çeyrek altın 36,95 TL olurken, yılında 531 TL olan asgari ücretle yaklaşık 14 çeyrek altın alınabiliyor.

10 yıl önce de çeyrek altın 179,95 TL olarak fiyatlanırken, 1.300,99 TL olan asgari ücretle 7 çeyrek altın alınabiliyordu.

2026 yılı itibarıyla 28.075 TL olan asgari ücretle ise 12.105 olan çeyrek altından 2 adet alınabiliyor.

Dolar enflasyonuyla altın ve asgari ücret nasıl değişti?

Dolar bazında bakıldığında 2006 yılında çeyrek altın 28 dolar ederken, 2016’da 61 dolar ve 2026’da da 277 dolar ediyor.

2006 yılındaki 28 dolar son verilerle dolar enflasyonuyla 45,66 dolara, 2016 yılındaki 61 dolar da 83,37 dolara karşılık geliyor.

2006 yılında 399 dolar karşılığındaki asgari ücret günümüzde 650,72 dolara karşılık geliyor. 2016 yılındaki asgari ücret de 605,44 dolara denk olurken, güncel asgari ücretin dolar karşılığı 643 dolar oluyor. Asgari ücretin dolar karşılığında nominal artış olsa da enflasyondan arındırıldığında çok bir değişim görünmüyor.

Özetle, asgari ücretlinin dolar alım gücü çok değişmezken, geçmişte verilen hediye altınların aynı karşılıkla geri istenmesi 2026’da çok daha pahalıya mâl oluyor.