2025 altının yılı mı olacak? Dev bankadan yeni tahmin

HSBC, 31 Ekim 2024 tarihinde 2.790 dolar ile rekor seviyeye ulaşan ons altın fiyatının, yaşanan geri çekilmeye rağmen tarihi yüksek seviyesini koruduğunu bildirdi. Altın fiyatının 2025 yılında mali, ekonomik, finansal, jeopolitik ve ticari riskler nedeniyle iyi desteklenmeye devam edeceğini öngördü.

HSBC, 2025 yılı için ons altında ortalama fiyat tahminini 2625 dolardan 2687 dolara çıkardı.

2024 yılında ons altında yaşanan ralli, kısmen devam eden Fed ve diğer merkez bankası faiz indirimleri ve ekonomik belirsizlik beklentileri ile teşvik edilen güvenli liman ve hedge fon alımlarının yükseliş kokteyli ile beslendiğini anlatan HSBC, "Ancak parasal genişleme döngüsü olgunlaştıkça, daha fazla faiz indirimi giderek daha az destekleyici olabilir. Artan mali açıklar da altın talebini teşvik ediyor. ETF'ler likide olmaya devam ediyor ancak OTC ve gerçek para alımları güçlü kalmaya devam ediyor. CME'de uzun pozisyonlar yüksek ancak likidasyona tabi. Duyarlılık yükseliş eğilimini koruyor ancak genel direnç ve yüksek getiriler rallileri sınırlıyor" dedi.

"Jeopolitik risk, bu yıl altını destekleyen başlıca unsur olacak"

Ticari ve/veya jeopolitik risklerin bu yıl altın için başlıca destekleyici unsurlar olabileceğini belirten HSBC, "Merkez bankası talebinin, jeopolitik riskler ve dolar çeşitlendirmesi ile desteklenerek yüksek kalması, ancak 2022-23 zirve seviyelerinin altında olması muhtemeldir. Resmi sektör alımları 2.800 USD/ons'un üzerindeki rallilerde ılımlı seyredebilir ve altının 2.400 USD/ons'un altına gerilemesi halinde artabilir" değerlendirmesini de yaptı.

"Yüksek fiyatlar daha fazla arzı teşvik ediyor ve fiziksel talebi azaltıyor" diyen HSBC, "Yüksek fiyatlar, fiyata duyarlı gelişmekte olan ve bazı OECD pazarlarındaki mücevher ve madeni para talebini de önemli ölçüde aşındırıyor. Bar talebinin de düşeceği tahmin ediliyor. Zayıf fiziki talep, yatırımcılar tarafından emilecek daha fazla miktarda külçe bırakacaktır" ifadelerini kullandı.