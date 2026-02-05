2026’da altın ve gümüş için 33 uzmanın 'gerçekçi' beklentisi ne oldu?

Reuters anketine göre, 2026 yılında altın fiyatı tahminlerinde medyan başına 4.746,50 dolar/ons oldu. Gazete Oksijen’in aktardığı ankete, 30 analist ve 3 borsacı katıldı.

Reuters’ın 2012’den bu yana yaptığı yıllık anketler arasında kaydedilen en yüksek tahmin olan bu fiyat seviyesi, ekim ayında yapılan bir önceki ankette 4.275 dolar seviyesinde olmuştu.

Altında düşüş sonrasında gerçekleşen son yükseliş dalgası, tahminlerin yeniden revize edilmesine neden olurken, bir yıl önce yapılan benzer bir ankette de 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisi 2.700 dolar/ons seviyesinde gerçekleşmişti.

Değerli metaller piyasasında faaliyet gösteren GoldCore’un CEO’su David Russell, mevcut tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

“On yıllardır küresel ekonomik ve jeopolitik istikrarın temelini oluşturan kurumların ve sistemlerin meşruiyeti ve dayanıklılığı, bir nesildir görülmeyen şekilde sınanıyor.”

Altında destek unsurları güçlü kalmaya devam ediyor

Altın fiyatları, çarşamba günü ons başına 5.100 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş, sarı metalin 17 yılı aşkın sürenin en iyi günlük performansını sergilemesinin hemen ardından geldi. Böylece altın, 1983’ten bu yana yaşadığı en sert iki günlük düşüşten toparlandı.

Altın, 29 Ocak’ta 5.600 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstermesinin ardından yaşanan kâr satışlarıyla birlikte fiyatlar pazartesi günü 4.403 dolara kadar geriledi.

Altında yükselişi neler destekliyor

Analistler, altını destekleyen temel dinamiklerin 2026 yılında da geçerliliğini koruyacağını düşünüyor. Bu faktörler arasında jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın alımları, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler, artan ABD borcu, ticaret belirsizliği ve küresel ölçekte hız kazanan dolar dışılaşma (de-dollarisation) süreci öne çıkıyor.

Deutsche Bank analistleri değerlendirmelerinde, “Altının arkasındaki tematik dinamikler olumlu kalmaya devam ediyor ve yatırımcıların altına yönelik tahsis gerekçelerinin değiştiğine inanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez bankaları altın almaya devam edecek

Analistlere göre merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek ve ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla altın alımlarını sürdürmeye devam edecek. Buna karşın, yüksek fiyatlar nedeniyle özellikle Asya’daki kilit pazarlarda mücevher talebinin daha da daralması bekleniyor.

Gümüşte beklentiler yükseldi ancak dalgalanma yüksek

Altındaki yükseliş beklentisi, gümüş tahminlerine de yansıdı. Analistler, 2026 yılında gümüş fiyatının ortalama ons başına 79,50 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Bu rakam, ekim ayındaki ankette 2026 için öngörülen 50 dolar seviyesinin oldukça üzerinde.

Hem güvenli liman hem de sanayi metali olarak görülen gümüş, 2025 yılında yüzde 147’lik rekor bir yükseliş kaydetti. Fiyatlar, 29 Ocak’ta 121,64 dolarla tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 89,70 dolara geriledi.

Arz sıkışıklığı gevşemeye devam ediyor

Son yükselişin, perakende yatırımcılar ve momentum bazlı alımlar tarafından desteklendiği belirtilirken, fiziksel piyasadaki uzun süredir devam eden arz sıkışıklığının ise gevşemeye başladığı ifade ediliyor.

Analistler, talepteki zayıflama nedeniyle gümüş fiyatlarında yüksek oynaklığın sürebileceği ve daha sert geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Julius Baer analisti Carsten Menke, güneş paneli üreticilerinin maliyet gerekçesiyle gümüş kullanımını azaltmasının ve mücevher talebindeki düşüşün, sanayi kaynaklı talepte gerilemeye işaret ettiğini belirtti.