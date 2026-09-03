3 günlük düşüş sona erdi! Altın yeniden yükselişe geçti

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Altın yeniden yükselişte! Ons fiyatı 4.436 dolara çıktı

Altının ons fiyatı, ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin desteğiyle yükselişini sürdürdü.

Önceki seansta yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören spot altın, perşembe günü yüzde 0,5 yükselerek 4.409,97 dolara kadar çıktı. Altının güncel fiyatı ise 4.436 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 değer kazanarak 4.455,30 dolara yükseldi.

Piyasaların gözü ABD istihdam verisinde

Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD dolarındaki değer kaybı ve Hazine tahvil getirilerindeki gerileme etkili oluyor.

Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

Piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilere yön verecek tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Cuma günü açıklanacak verinin, Fed’in para politikasına yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed'in faiz kararı için kritik veri

ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdam raporu, ağustos ayında özel sektör istihdamının ılımlı bir artış kaydettiğini gösterdi.

Piyasaların odağında ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Verinin beklentilerin altında gelmesi halinde, Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimalinin azalabileceği ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, istihdam raporunun haftanın en önemli gelişmesi olacağını ifade etti.

Altında kritik seviye: 4.400 doların üzerinde 4.700 hedefi gündemde

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak’a göre altın fiyatlarının 4.400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması, yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir.

Spivak, altının 4.400 doların üzerinde tutunması halinde ilk etapta 4.500 dolar, ardından 4.700 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini belirtiyor.

Altının ons fiyatının 4.436 dolar seviyesinde bulunması, piyasaların yeniden 4.500 dolarlık psikolojik dirence odaklanmasına neden oluyor.

4.400 doların üzeri yeni yükselişin kapısını açabilir

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 62 olarak fiyatlıyor.

Fed’in 15-16 Eylül’deki toplantısı öncesinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi, faiz beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor.

Daha yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırarak değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Buna karşılık, faiz artışı beklentilerinin zayıflaması altın fiyatları açısından destekleyici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Fed'in faiz kararı öncesi kritik tablo: Ekonomik aktivite ılımlı arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü yayımladığı ekonomik değerlendirmede, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin son haftalarda ılımlı bir artış gösterdiğini bildirdi. Değerlendirmede istihdamın hafif yükseldiği, fiyatların ise ılımlı şekilde arttığı belirtildi.

Ekonomik göstergelerdeki bu karışık görünüm, Fed yetkililerinin eylül toplantısında faiz politikasına ilişkin kararını zorlaştırıyor.

Fed’in 15-16 Eylül’de gerçekleştireceği toplantı öncesinde açıklanacak ekonomik veriler, faiz politikasının geleceğine ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor.

Jeopolitik riskler altını destekliyor

Altın fiyatlarında jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey yardımcılarının, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde İran savaşının daha fazla tırmanmasını önlemeye çalıştığı bildirildi.

Jeopolitik risklerdeki artış, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini destekleyebiliyor. Bu nedenle İran savaşı ve bölgedeki gelişmeler, altın fiyatlarının seyri açısından yakından takip ediliyor.

Gümüş, platin ve paladyum da yükseldi

Değerli metallerde genel olarak yukarı yönlü hareket izlendi. Gümüş yüzde 0,6 artışla 65,74 dolara, platin yüzde 0,6 yükselişle 1.770,88 dolara, paladyum ise yüzde 0,6 değer kazanarak 1.354 dolara çıktı.

Altın piyasasında ise yatırımcıların gözü cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması halinde, altının ons fiyatında 4.500 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.