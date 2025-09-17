4 ayın zirvesi: Altın ve gümüş ithalatı ağustosta arttı

Temmuz ayında 4 bin 343 kilogram olan altın ithalatı, ağustosta yüzde 5 artarak 6 bin 500 kilograma çıktı Ancak geçen yılın aynı dönemindeki 7 bin 644 kilogramlık seviyeye göre yüzde 15 düşüş yaşandı. Yılın ilk 8 ayında toplam altın ithalatı ise 78 bin 593 kilogram oldu.

Gümüş ithalatında dört ayın zirvesi

Gümüşte ithalat artışı devam etti. Temmuz ayında 48 bin 660 kilogram olan ithalat, ağustosta yüzde 28 yükselişle 62 bin 132 kilograma çıktı. Böylece gümüş ithalatı son dört ayın zirvesine çıktı. Ocak-Ağustos döneminde toplam ithalat 364 bin 277 kilogram oldu.

Platin ve paladyum yeniden ithalat listesinde

İki aylık aranın ardından platin ve paladyumda da hareketlilik görüldü. Ağustos ayında 1,33 kilogram platin ve 1,12 kilogram paladyum ithal edildi.