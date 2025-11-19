  1. Ekonomim
4 bin dolar desteği korunuyor: Altın fiyatlarında yön ne olacak?

Gram fiyatında dün en düşük 5.445 TL test edilirken, bir günde 100 TL’yi aşan yükseliş dikkat çekiyor. Altın fiyatları, bugün açıklanacak FED tutanakları ve yarın gelecek ABD eylül istihdam verilerine kilitlendi.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dünkü işlemlerde en düşük 3.997 doları test ettikten sonra gelen tepki alımları ile yönünü yukarı çevirdi. En yüksek 4.082 doları gören ons fiyatı, günü %0,53 primle 4.067 dolardan tamamladı. 

Altın, yeni güne de dünkü kazanımlarını koruyarak başlıyor. Ons fiyatında TSİ 07:40 itibarıyla 4.074 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

"Kısa vadede 4.106-4.250 dolar bandı önemli bir direnç aralığı"

Analistler, ons fiyatında 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 4.000 dolar desteğinin şimdilik korunduğun belirterek, “Kısa vadede 4.106-4.250 dolar bandı önemli bir direnç aralığı olarak öne çıkıyor. Ons fiyatında bu direnç bölgesinin aşılması için, FED’in aralık ayında da faiz indirimlerini sürdürmesi önemli bir katalizör olabilir” diye konuşuyor.

ABD’de dikkat çeken veri

Altın fiyatlarını etkileyen ekonomik verilere bakıldığında; ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ekim ortasında son iki aylık zirveye ulaştı. Hükümet kapanmadan önce 219 bin olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları, 18 Ekim ile biten haftada 232 bin olarak açıklandı.

Piyasa kritik verilere odaklandı

Piyasa katılımcıları şimdi iki kritik veriye odaklandı. FED'in 28-29 Ekim toplantısının tutanakları bugün açıklanacak. Yarın ise gecikmeli olarak eylül ayı tarım dışı istihdam raporu gelecek. Bu raporların, FED’in aralık ayındaki faiz kararı öncesinde önemli ipuçları verebileceği ifade ediliyor.

Tahminler yükseldi

Türkiye'nin derlediği habere göre analistler, “İşsizlik maaşı başvurularındaki artış aralıkta faiz indirimi umutlarını biraz artırırken, ABD’de teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri de risk algısını olumsuz etkiledi ve güvenli liman talebinde ılımlı bir artış gözlemleniyor” ifadelerini kullanıyor.

CME anketinde de dün %45 olan faiz indirimi tahminleri bugün %49 seviyesine kadar yükseldi.

