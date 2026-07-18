5 dev bankadan altın tahmini: Rekor mu geliyor, düşüş mü?

Küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü, ABD-İran gerilimi ile merkez bankalarının para politikalarının piyasalara yön verdiği bir dönemde, dünyanın önde gelen beş yatırım bankası altına ilişkin beklentilerini güncelledi. Federal Rezerv'in (Fed) faiz politikası, yüksek seyreden reel faizler ve jeopolitik risklerin etkisiyle hazırlanan raporlarda, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının orta ve uzun vadede güçlü görünümünü koruduğu değerlendirildi.

Kurumlar, ons altın fiyatına yönelik hedeflerini revize ederken, merkez bankalarının devam eden altın alımları ve portföy çeşitlendirme eğiliminin değerli metal için en önemli destek unsurları olmayı sürdüreceğine dikkat çekti. İşte Goldman Sachs, HSBC, Bernstein, Saxo Bank ve Bank of America'nın altın piyasasına ilişkin son değerlendirmeleri...

Goldman Sachs'tan altın için güçlü mesaj: Merkez bankaları fiyatları desteklemeyi sürdürecek

Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının, kısa vadede yüksek faizlerin oluşturduğu baskıya rağmen altın fiyatları için sağlam bir destek oluşturmaya devam edeceğini belirtti. Bankanın analisti Lina Thomas, mayıs ayında gerçekleşen 81 tonluk altın alımının ve son üç aylık ortalamanın, 2022 öncesindeki 17 tonluk ortalamanın çok üzerinde olduğuna dikkat çekerek talepteki yapısal değişime işaret etti.

Jeopolitik riskler ve finansal belirsizliklere karşı rezerv çeşitlendirme eğiliminin uzun yıllara yayılacak bir süreç olduğunu değerlendiren Goldman Sachs, merkez bankalarının yüksek alım iştahının süreceği yönündeki beklentisini korudu. Banka, özellikle gelişmekte olan ülkelerin öncülük ettiği bu eğilimin, 2026 yıl sonu için ons altına yönelik 4.900 dolarlık fiyat tahmininin en önemli dayanağını oluşturduğunu vurguladı.

HSBC'den altın yorumu: Kısa vadede baskı, uzun vadede yükseliş beklentisi

HSBC, altının yatırımcılar açısından portföy çeşitlendirme aracı olma özelliğini koruduğunu, ancak yüksek reel faizler ve güçlü doların etkisiyle kısa vadede belirli bir fiyat bandında işlem görmesinin beklendiğini açıkladı. Bankanın raporunda, ocak ayı sonunda 5.598 dolarla tarihi zirveyi gören altının, bu yıl hisse senedi piyasalarıyla daha paralel hareket ettiği ve bu nedenle geleneksel güvenli liman işlevinin kısmen zayıfladığı ifade edildi.

Raporda, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığına dikkat çekilirken, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin korunduğu vurgulandı. HSBC, merkez bankalarının altın alımları, borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme ihtiyacının desteğiyle yıl sonuna kadar altın fiyatlarında ilave yükseliş potansiyeli bulunduğunu öngördü.

Bernstein altın tahminini yükseltti: Kısa vadeli baskıya rağmen güçlü görünüm korunuyor

Bernstein, yükselen reel faizlerin etkisiyle nisan başındaki 4.650 dolar seviyesinden haziran sonunda 4.000 dolara gerileyen ons altın için 2026 yılı ortalama fiyat tahminini 4.533 dolara yükseltti. Analistler, nisan-haziran döneminde reel faizlerdeki artışın altın üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu, ancak 2030 yılına yönelik uzun vadeli projeksiyonlarında herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirtti.

Banka, piyasalarda faiz artışı beklentileri devam etse de ekonomistlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük faiz politikasına yönelik yaklaşımı nedeniyle agresif bir parasal sıkılaşma beklemediğini aktardı. Bernstein, bu makroekonomik görünüm doğrultusunda kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının orta ve uzun vadede güçlü seyrini koruyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Saxo Bank: Altın 4 Bin Dolar Etrafında Dalgalanacak, Güçlü Görünümünü Koruyacak

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, merkez bankalarının sürdürdüğü altın alımlarının değerli metal için güçlü bir yapısal destek oluşturduğunu belirterek, ons altının kısa vadede 3.950-4.200 dolar bandında hareket etmesini beklediklerini söyledi. Raporda, ABD enflasyon verisinin ardından 4.100 doların üzerine çıkan ons altının, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik risklerin sıkı para politikası endişelerini artırmasıyla yeniden 4.000 dolar seviyesine gerilediği ifade edildi.

Raporda, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü belirtilirken, değerli metallerin enflasyon görünümü ve enerji piyasalarındaki gelişmelere karşı hassasiyetini koruduğu vurgulandı. Hansen, makroekonomik tablo netleşene kadar piyasalarda dalgalanmanın süreceğini, ancak altının gümüş ve platine kıyasla daha güçlü bir performans sergilemeyi sürdüreceğini öngördü.

Bank of America'dan altın mesajı: Kısa vadede revizyon, uzun vadede güven sürüyor

Bank of America (BofA), Fed'in faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisi doğrultusunda 2026 yılı ortalama ons altın fiyat tahminini yüzde 14 düşürerek 4.360 dolara indirdi. Buna karşın banka, özellikle altın madenciliği şirketlerine yönelik olumlu görüşünü korudu. Raporda, yüksek faiz ortamının teknoloji hisselerinden farklı sektörlere yönelimi hızlandırabileceği, güçlü bilançoya ve yüksek serbest nakit akışına sahip madencilik şirketlerinin bu süreçte öne çıkabileceği belirtildi.

BofA, S&P 500'e kıyasla son 20 yılın en düşük değerleme seviyelerinde işlem gören ve net aktif değerlerine göre iskontolu bulunan altın madenciliği hisselerinin, yatırımcılar için önemli bir portföy çeşitlendirme alternatifi sunduğunu vurguladı. Banka, kısa vadede faiz baskısının devam edebileceğini kabul etmekle birlikte, hem altın hem de altın madenciliği sektörüne yönelik uzun vadeli olumlu beklentisini sürdürdüğünü ifade etti.