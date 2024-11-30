Değeri 80 milyar doların üzerinde! Dünyanın bilinen en büyük altın kaynağı keşfedildi

Çin’de Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'ndan (GBHP) bilim insanları, Pingjiang ilçesindeki Wangu altın sahasının altında 40'tan fazla damar keşfettiklerini açıkladı.

Bu büyüklükte bir altın yatağının değerinin 80 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Yapılan çalışmalarda, sondajlarda 2 bin metreden daha derindeki damarlarda 300 tondan fazla altın bulunduğu ortaya çıkarken, üç boyutlu modellemelerde de 3 bin metre derinliğe kadar uzanan ve 700 ton ek ağırlıkta damarların varlığı da tahmin edildi.

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'nda çalışan Jeolog Chen Rulin, “Sondaj yapılan birçok kaya çekirdeğinde gözle görülür altın bulundu” derken, mevcut fiyatlarla 600 milyar yuan veya yaklaşık 83 milyar doların üzerinde gelir getirebileceği tahmin ediliyor.

Hunan Eyaleti Jeoloji Enstitüsü'ne göre son bulgu “ülkenin kaynak güvenliğinin korunmasına yardımcı olmak açısından önemli” olabilir.

Keşfin açıklanmasının ardından küresel altın fiyatları yükselirken, jeopolitik gerilimlerle yükseliş baskılandı.

Wangu altın sahası Çin'in en kritik maden merkezlerinden biri ve ülke bölgede maden arama çalışmaları için yaklaşık 100 milyon yuan yatırım yaptı. Çin, 2023 yılı itibarıyla dünyadaki altının yaklaşık onda birini üretti. Madencilikte küresel bir lider olan ülke, yeni nesil pil ve elektronik cihazların yapımında kullanılan değerli metallerin üretimini domine ediyor. Ayrıca madencilik için teknoloji ihracatında da dünyaya liderlik ediyor ve bu süreçte karbon emisyonlarını azaltmanın yeni yollarını geliştiriyor.